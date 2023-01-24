Samsun 2022 yılında nüfusunun 14 katı hastaya sağlık hizmeti verdi.

Samsun 2022 yılında nüfusunun 14 katı hastaya sağlık hizmeti verdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da 2022 yılında aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde 19 milyon kişinin muayene hizmeti aldığını, hastanelerdeki muayenenin yüzde 77’sinin kamu hastanelerinde yapıldığını açıkladı.

Samsun’da hizmet veren kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleriyle, birinci basamak sağlık tesislerinin 2022 yılı hizmet verileri hakkında bilgi veren Sağlık Müdürü Oruç, “İlimizde her sene sağlık tesislerimize muayene için başvuran hasta sayılarımız artıyor. Bu tabloya rağmen Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlık vizyonu, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan yatırımlar ve düzenli sağlık çalışanı istihdamı sayesinde hasta sayısındaki bu artışa rağmen nitelikli sağlık hizmeti sunabilecek imkânlara da sahip oluyoruz” diye konuştu.

Oruç, sağlık yatırımları hakkında şu bilgileri verdi:

“Samsunumuzda 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemiz ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemiz hızla yükseliyor. Tüm ilçelerimizde sağlık yatırımlarının yükseldiği ilimizde sadece son bir ay içinde Canik ilçemizde 15 ünitli Diş Sağlığı Merkezimizi 2 Ocak tarihinde hizmete açtık, 27 ünitli Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizle, 50 ünitli Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi ise önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Havza, Canik, Terme, Ayvacık, Atakum, Bafra, Çarşamba, İlkadım gibi birçok ilçemizde 9 yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 28 yeni Aile Hekimliği Birimimizi hizmete açtık. Bu çalışmalarımızla 1. basamak sağlık hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sağlık hizmetlerimiz sadece fiziki anlamda gelişmiyor. Sağlık çalışanı sayımız da her geçen yıl artıyor. Son 3 yılda 2 bin civarı sağlık çalışanımızın göreve başladığı ilimizde, sadece 2022 yılında 428’i hekim olmak üzere toplam 738 sağlık çalışanı daha aramıza katıldı. Hem sağlık tesislerimizin sayısı artıyor hem de sağlık çalışanlarımızın.”

“Her 10 hastamızdan 8’i kamu hastanelerimizden hizmet aldı”

2022 yılı muayenehane istatistiklerini açıklayan Oruç, “Bu çerçevede 2022 yılı muayene verilerine baktığımızda Samsun’da kamu, özel, üniversite hastanelerimiz ve birinci basamak sağlık tesislerimizde toplam 19 milyon hastamızın hizmet aldığını görüyoruz. Sadece Sağlık Müdürlüğümüze bağlı kamu hastanelerimizde günlük ortalama muayene sayısı 20 binin üzerinde. İlimizde hastanelerimizde muayene olan hastalarımızın yüzde 77’si kamu hastanelerimizden hizmet alıyor. Yani her 10 hastamızın neredeyse 8’i kamu hastanelerimizden hizmet alıyor. Hastanelerimize sadece ilimizden değil Tokat’tan Çorum’a, Amasya’dan Sivas’a, Ordudan Trabzon’a pek çok çevre ilden de hasta geliyor. Sadece il merkezinde bulunan iki kamu hastanemiz olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanelerimizde yıllık muayene sayısı 3,6 milyon. Neredeyse Samsun nüfusunun 3 katı insanımızı bu iki hastanemiz muayene etmiş. 2022 yılında 130 bin hastamızın yatarak tedavi gördüğü ilimizde, 2 milyon 600 hastamız acil servis, 918 bin hastamız diş muayene, 432 bin hastamızın tomografi, 216 hastamız MR hizmeti alırken, 112 acil ambulanslarımız 134 bin vakaya müdahale etti. Bunlar güçlü ve özveri dolu rakamlar. Sağlık çalışanlarımızın fedakârca hizmetiyle ortaya çıkan bu veriler bize devletimizin sağlık alanındaki gücünü ve kamu hastanelerimizin hem ilimiz hem Karadeniz Bölgemiz adına önemini bir kez daha gösteriyor. Bu başarıyı ortaya çıkaran sağlık çalışanlarımıza halkımız ve şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.