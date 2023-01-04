Samsun’da Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin taşınacağı Samsun Müzesi’nin inşaatında sona gelindi.

Samsun’da Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin taşınacağı Samsun Müzesi’nin inşaatında sona gelindi.

Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumluluğunda 2017 yılında ihalesi yapılan Samsun Müzesi inşaatı, aradan geçen zamanda müteahhidin işi bırakması nedeniyle yılan hikayesine döndü. 2 yılda tamamlanması hedeflenen proje 19 Mayıs’ın 100. yılına yetiştirilemedi. Geçen yıl yüklenici firmanın değiştiği inşaatta son rötuşlar yapılıyor.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bünyesindeki binlerce tarihi eserin sergileneceği müzenin inşaatında sona gelindiği öğrenilirken, taşınma işleminin şubat ayında tamamlanacağı belirtildi. Müzenin nisan ya da mayıs ayında ziyarete açılacağını ifade eden yetkililer, eski Arkeoloji ve Etnografya Müzesi içerisinde sergilenemeyen ve dışarıda kalan tarihi eserlerin de yeni müzede sergileneceğini bildirdiler.

Samsun’un kültürel eserlerinin minyatürleri yer alacak

Yeni yapılacak müzede Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ndeki tarihi eserlerin yanı sıra Samsun’un tarihi ve kültürel değerlerinin ziyaretçilere tanıtılacağı eserlerin minyatürleri de yer alacak. Minyatürlere ayrılan özel alanda Göğceli Camisi, Çarşamba Köprüsü, Yel Değirmeni ve birçok tarihi ve kültürel eserin minyatürü yer alacak.