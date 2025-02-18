Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü iş birliği projeleri çerçevesinde öğrencilere ağız ve diş yaralanmalarında farkındalık çalışmalarından organ bağışı eğitimine kadar birçok çalışma yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilkokul öğretmenlerine, oluşabilecek ağız ve diş yaralanmalarında doğru yönlendirme becerisi kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokolle, öğretmenlerin öğrencilerle ilgili sağlık sorunlarına hızlı ve doğru müdahalede bulunabilmeleri, eğitimle birlikte öğrencilere yönelik sağlık risklerinin azaltılması ve eğitim alan öğretmenlerin çevrelerinde oluşabilecek ağız ve diş yaralanmalarında farkındalık ve doğru yönlendirme becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından lise öğrencilerine yönelik olarak okullarda organ bağışı eğitimi düzenleniyor. Okul sağlığı çalışmaları kapsamında Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyenler ve diyabet hemşireleri tarafından öğrencilere, velilere ve okul yöneticilerine yönelik diyabet eğitimleri düzenleniyor.

Aile hekimleri tarafından okul ziyaretleri yapılarak veya muayenehaneye öğrenciler davet edilerek aşılama ve kontroller yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilaç atıklarının Sağlık Müdürlüğü toplama merkezlerine ulaştırılması için öğrenci ve velilere yönelik duyurular yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ilk yardım eğitimi kurslarının belgelendirilmesi, sağlık müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik özel hijyen eğitimi veriliyor.