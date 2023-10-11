Samsun merkezli Balıkersir ve İzmir’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Balıkesir ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenledi. İnternet üzerindeki iletişim programı WhatsApp üzerinden "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve nitelikli dolandırıcılık” suçundan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 1 adet tablet bilgisayar, 4 adet laptop, 4 adet hard disk, 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.