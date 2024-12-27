Samsun merkezli Ankara’yı da kapsayan terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun merkezli Samsun ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da 5, Ankara’da ise 1 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Türk vatandaşı oldukları ve DEAŞ’a elaman kazandırmaya çalıştıkları ileri sürülen 6 kişiden sorguları tamamlanan 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.