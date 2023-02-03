Samsun merkezli Ordu ve Sivas illerinde düzenlenen kaçak "silah ticareti" operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli Ordu ve Sivas illerinde düzenlenen kaçak "silah ticareti" operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah ticareti" suçu ile ilgili bu sabah saat 07.00’de Samsun merkezli Çarşamba ilçesi ile Ordu ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 24 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 65 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi "silah ticareti" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.