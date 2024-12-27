Samsun merkezli olarak iki ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da 6, Ankara’da ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Türk vatandaşı oldukları ve DEAŞ’a eleman kazandırmaya çalıştıkları ileri sürülen 7 kişiden sorguları tamamlanan 3 kişi serbest bırakılırken, H.A., A.A., M.A. ve İ.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren 4 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.