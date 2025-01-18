Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi’nin (MEDİKÜM) "Üreten Sağlık Modeli"ne dahil olması için çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) öncülüğünde geliştirilen Üreten Sağlık Modeli’ne Samsun MEDİKÜM’ün en hızlı şekilde dahil olması için yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantı Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında ASKON Samsun Şube Başkanı/MEDİKÜM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alp Doğru ve Samsun’daki tıbbi cihaz ve cerrahi alet sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt’un da video konferans sistemi üzerinden katılarak bilgilendirmede bulunduğu toplantıda hem Üreten Sağlık Modeli doğrultusunda ’fikirden ürüne’ giden ve Milli Sağlık Teknoloji Hamlesinin taşıyıcısı olması hedefiyle inşa edilen ekosisteme katkı sağlanması hem de şehrimizin tıbbi cihaz ve cerrahi aletler konusundaki üretim potansiyelinin artırılması amacıyla Samsun Şehir Hastanesi’ne TÜSEB tarafından Teknoloji Transfer Ofisi kurulması için çalışma başlatıldı.

Üreten Sağlık Modeli, sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmayı ve stratejik bağımsızlık kazanmayı hedefleyen güçlü bir strateji olarak öne çıkıyor.