Samsun Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında görüşülen 29 maddenin tamamı oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

26 gündem, 3 gündem dışı maddenin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Mecliste 29 gündem maddesinin tamamı meclis üyelerinin oy birliği kararı ile daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Havale edilen maddelerin arasında gündem dışı olarak meclise gelen Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 320 milyon TL’lik kredi kullanımı maddesi de yer aldı.

Meclis sonunda açıklamalarda bulunan Nihat Soğuk, “Şehrimizde ve tüm Karadeniz’de sel felaketi yaşandı. Meteoroloji ve AFAD gerekli uyarıları iletişim araçları ile yapıyor. İlçem olan Çarşamba’da da bir hanımefendi Abdal Deresi havzasında sele kapılarak hayatını kaybetti. Merhumenin kendisine rahmet, ailesine de baş sağlığı diliyorum. Sel felaketinden etkilenen tüm illerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Soğuk, meclis toplantısının 14 Temmuz Cuma günü saat 16.00’da yapılacağını, toplantısı öncesinde meclis üyeleri ile birlikte toplanarak görev süreci boyunca yaptıkları çalışmaları yerinde incelemek için ‘hizmet gezisi’ yapacaklarını da sözlerine ekledi.