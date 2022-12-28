Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi yaptığı olağanüstü toplantıda, eski Yalı Kafe alanına yapılan sosyal ve kültürel tesisle ilgili plan değişikliğini oy çokluğuyla kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi yaptığı olağanüstü toplantıda, eski Yalı Kafe alanına yapılan sosyal ve kültürel tesisle ilgili plan değişikliğini oy çokluğuyla kabul etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Mecliste tek gündem maddesi olan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın “Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez) Oluşturulmasına İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi” görüşüldü.

Plan değişikliği maddesi mecliste görüşüldükten sonra ilgili komisyona havale edildi. Daha sonra meclise ara verilerek komisyonda ele alındı. Komisyonda görüşülen madde tekrar meclise havale edildi. Mecliste komisyon raporu okunurken, raporun üstüne tüm parti grup başkanvekilleri görüş bildirdi.

Planın son halinde de eksikler olduğunu iddia eden CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, “Komisyon raporunun okunması 10 dakika sürdü fakat komisyon toplantısı 5 dakika sürdü. Bu bana raporun daha önce hazırlandığı fikrini aklıma getiriyor. Ben bir meclis üyesi olarak meclisin neden olağanüstü toplandığını merak ediyorum. Neden 10 gün daha bekleyemedik? Bu söz konusu madde içerisindeki alanın inşaatı daha önce 4 kez mahkeme tarafından durduruldu. Bugünkü değişiklikle de yine sorunun çözüldüğüne inanmıyorum. Çünkü 1/1000’lik plan için gerekli olan ilçe belediyesinin görüşü plan açıklama raporunda yine yok” dedi.

4 kez mahkemeden durdurma kararı çıkan inşaatın yeniden başlaması için düzenlenen planın da eksik olduğunu öne süren İYİ Parti Grup Başkanvekili Ayhan Ayvaz, “1/1000’lik plan raporunu ve 1/5000’lik plan raporunu sizin de bahsettiğiniz gibi büyükşehir belediye meclisi yapabiliyor ama o maddede bir de ilgili ilçe belediyesinin görüşünün yazılı olarak olması gerekiyor. Bugün geçirilen değişiklikte de yine biz Atakum Belediyesi’nin görüşünü bulamadık. İlçe belediyesinin başka bir müdürlüğe verdiği cevap yazısı, saki Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiş gibi plan notuna işlenmiş. Bunun doğru olduğuna inanmıyoruz” diye konuştu.

Merkezin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendiren MHP Grup Başkanvekili İbrahim Sevindik, “Mahkeme, daha önce bu yerle alakalı birçok kez iptal kararı verdi. Yalı Kafe’nin olduğu alan ilk kez meclise geldiğinde hemen hemen aynı görevi görecek ‘millet kıraathanesi’ yapılacaktı. Kararı da meclisle ‘oy birliği’ ile almıştık. Önceden aldığımız millet kıraathanesi kararında 0,15 taban katsayısı olacaktı. Başkan Mustafa Demir’in söz konusunu alanın kamuya devredilmeden bedelsiz bir şekilde belediyeye katması da takdire şayan bir olaydı. Bu olumlu tarafların sonrasında kararların değiştirilerek emsal artışı sağlanarak, burayı yarın bir gün başka yönetim geldiği zaman iştah arttırıcı bir imar şeklinde gelmesi bizim için uygun olmayan bir teklif olarak görülmektedir. Doyasıyla olumlu ve olumsuz taraflarına baktığımızda maddeye çekimser oy vereceğiz” şeklinde konuştu.

Nihat Soğuk: “Tesis Samsun halkına hizmet verecek”

Görüşülen madde neticesinde tesisin Samsun’a ve vatandaşlara hizmet vereceğini vurgulayan Nihat Soğuk, “Başkanımız Mustafa Demir, bu yerin İller Bankası’na satışını engelleyerek Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılmasını sağlamıştır. Bu yer Atakum’da ve Atakumluların daha yoğun kullanacağı bir yer olacaktır. Şu anki kazandırılmak istenilen hüviyetiyle de yine halkımıza hizmetini sürdürecektir. Vatandaşlarımızın daha önceden yararlandığı konsept değişmiştir. Yine vatandaşlar buradan kamu hizmeti alacak. CHP grubu aynı Ankara’da olduğu gibi hemen hemen her konuyu yargıya, idareye götürme peşinde. Bundan vazgeçelim. Hem bundan zaman kaybı oluyor hem de arzu edilen sonuç alınamıyor. Bu gelenekten meclisimiz vazgeçerse, Samsun daha fazla mesafe kat eder. Meclis kararı doğrultusunda devam edecek işlerin neticesinde orada kazandırılacak olan tesisin Samsun halkına, vatandaşlarının hizmetine sunulacağından emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Madde, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin ‘ret’, MHP meclis üyelerinin ’çekimser’ oylarına karşın AK Parti meclis üyelerinin ‘evet’ oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek, karara bağlandı.