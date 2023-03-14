Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, komisyonlardan gelen 34 maddeye kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı toplantısının son bileşimi Meclis Toplantı Salonu’nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, başkanlığında yapıldı. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen 34 gündem maddesi karara bağlanırken Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi yapım işinde kullanılmak üzere 100 milyon TL’lik kredi teklifi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Mustafa Demir, maddenin kabul edilmesinin ardından kütüphane hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kütüphane Türkiye’ye örnek olacak”

Şehir Kütüphanesi hakkında meclisi bilgilendiren Mustafa Demir, “Kütüphane 7/24 açık olacak. En az 4 çeşit çorba 7/24 hazır olacak. Şu saatte çorba verilir veya şu saatte verilmez kaydı olmayacak. Çünkü insanlar kendilerini çorba saatlerine göre ayarlamasınlar. Sıcak kaynar sularını da vereceğiz ki yanında getirdiği hazır kahve ya da çaylarını içebilsinler. Aslında kütüphaneleri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletiyor. Ama burayı biz yaptığımız için işletmesini de biz yapmak durumunda kalacağız. Belediyede de olsa bakanlıkta da olsa kütüphane işletmeciliğinin çok özel bir konu olması nedeniyle buradaki ticari dükkanları vakıf kurup, vakıfa gelir olarak vermek, çok iyi bir vakıf senediyle sürdürülebilir ve oranın masraflarını karşılayabilen nitelikli hizmet veren fonksiyonel bir kütüphaneyi hedefledik. Dolayısıyla bu Türkiye’de bir ilk olacak. Vakıf heyetinde olanlarında çok özel yeteneklere haiz olacak bir senet içeriği ile beraber yönetilecek. Yarın bunu yapmazsak dükkanlar yapılır birileri orayı satar ve kütüphane kalır. Yine bir kısım insanların bütçe oluşturmasına kalsın istemiyoruz. Dolayısıyla tamamen gerekçemiz budur. Bu yöntemin kütüphane işletmeciliğinde Türkiye’ye örnek olacağını zannediyorum. Samsun’un en kıymetli bölgesinde olan kütüphaneye 2024 yılının orta veya son aylarında bitireceğiz inşallah” dedi.

Market alanına yeşil alan düzenlemesi

CHP grubundan gelen, “Kütüphane çevresindeki alanla ilgili bir çevre düzenlemesi düşüncesi var mı?” sorusu üzerine de açıklamada bulunan Başkan Mustafa Demir, Emek Parkı yanındaki marketin taşınması konusunda mülk sahipleri ile görüşebileceklerine değinerek, “Orayla ilgili bir düşüncemiz var. Bunu Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile de paylaştık. Önümüzde bir seçim var. Orası ilçe belediyesine ait. O bahsedilen marketinin olduğu yer de özel mülkiyet. Dolayısıyla bir çalışma yapıp, onu başka bir alana kaydırıp, bir çalışma yapılabilir. Biz o alanın arkasına Çocuk Üniversitesi’ni de kurmuştuk. Oradaki beton alanı çok güzel bir yeşil alana dönüştürme imkanı var. Bu konu hakkında oradaki mülkiyet sahipleri ile konuşmak lazım. Eşdeğer bir yere oradaki mülkiyet sahibini ikna eder, nakletme imkanı olabilirse çok güzel bir şey ortaya çıkabilir. Çok da yakışır. Bunu yapmak hedefimiz de var” ifadelerini kullandı.

“İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi hukuka uygun”

Her yaptıkları projede yeni bir şehir oluşturmaya yönelik kararlar aldıklarını da dile getiren Başkan Demir, Anakent İş Merkezi’nin yıkımı ile ilgili yapılan eleştirilere “Anakent İş Merkezi’nin yıkımı yapıldı. İhaleye de çıktık. Otopark yapıyoruz. Bizim yaptığımız hiçbir iş, 40 sefer ölçülmeden 1 sefer biçilmemiştir. O ucubeyi yıktık. Siyaset yapmak için ‘Neden sessiz, tozsuz yıkılmamış’ diyen milletvekili oldu. Böyle siyaset oluşturulmaz. İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, Samsun’da ilçelerden gelen vatandaşlarımızın birinci derece kullandığı çok memnuniyet duyduğu, kullandıkları bir yatırım. Hukukun bütün gereklerine, imar planlarına, Büyükşehir Meclisi’nin tüm plan alma kararlarına ve hedeflerine, kanuna uygun, problemi çözen, hep yeni bir şehir oluşturmaya yönelik kararlar alıyoruz. Bu karar da bunlardan bir tanesi” diye konuştu.

Başkan Demir, Atakum ilçesindeki Alaçam Bulvarı’na ‘Elbistan’ ismini verdiklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı 10 Nisan’da yapılacak.