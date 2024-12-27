Samsun Makine ve Otomotiv Yan Sanayi Kümelenme Çalıştayı’nda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Ürettiği katma değer ve ihracat niteliği dikkate alındığında makine ve otomotiv yan sanayi sektörümüz güçlü, standartları yüksek ve rekabetçi yapısıyla şehrimiz için olduğu kadar bölge ve ülke ekonomimiz için de lokomotif durumundadır” dedi.

Makine ve Otomotiv Yan Sanayi Kümelenme Çalıştayı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda Endüstri 5.0 tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından program açılış konuşmaları ile devam etti.

“Makine ve otomotiv yan sanayi sektörü, ekonomimiz için lokomotif durumunda”

Sektörün, Türkiye ekonomisi için önemine değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Her geçen gün daha da gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Samsun’umuzun Türkiye Yüzyılı’na büyük katkılar yapmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Şehrimizin bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediği ve en büyük itici gücü olacak sektörlerden birisinin de ağır vasıta, çekici ve dorse markaları başta olmak üzere çok sayıda dünya markası firmanın yedek parça ihtiyacını karşılayan makine ve otomotiv yan sanayi sektörümüz olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Küresel markalara sıfır hata ile ürün sevk eden makine ve otomotiv yan sanayimiz, sadece Türkiye’deki üretim fabrikalarına aksam ve parça tedarik etmemekte, diğer ülkelerdeki fabrikalara da ihracat yapmaktadır. Ürettiği katma değer ve ihracat niteliği dikkate alındığında makine ve otomotiv yan sanayi sektörümüz güçlü, standartları yüksek ve rekabetçi yapısıyla şehrimiz için olduğu kadar bölge ve ülke ekonomimiz için de lokomotif durumundadır. Bununla birlikte, teknolojinin en hızlı geliştiği sanayi kollarından birisi olan makine ve otomotiv yan sanayisinde dünya pazarlarındaki hızlı değişim sürecinin en iyi şekilde takip edilmesi ve rekabet düzeyini korumak amacıyla sektörün sürekli yatırım yapması da önemlidir” diye konuştu.

Çalıştay ile birlikte Samsun’da sektörün daha da iyi anlaşılacağını vurgulayan Vali Tavlı, “Bugünkü çalıştay konusunu oluşturan Samsun makine ve otomotiv yan sanayi kümelenmesinin işte tam da bu noktada büyük bir önem arz ettiğini düşünüyoruz. Samsun makine ve otomotiv yan sanayi kümelenmesinin yerel bazda işletmelerimiz arasındaki ilişkileri artıracağına, iş birliği kültürünü geliştirerek gerek ulusal gerekse uluslararası alanda işletmelerimizin rekabet gücünü artıracağına ve uluslararası kümelenmelerle bağlantı da sağlayarak Samsun’umuzda sanayi sektörünün güçlü ve söz sahibi bir temsilcisi olacağına inanıyoruz. ‘Güçlü Sanayi, Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye’ hedefiyle tüm paydaşların birlikte yürüttüğü çalışmalara büyük bir katkı sağlayacak olan çalıştayın düzenlenmesinde emeği ve katkısı bulunan başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere odalarımıza, siz sanayicilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Çalıştayın sonuçları itibarıyla Samsun’umuz için, bölgemiz için ve ülke sanayimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Uluslararası pazarda daha rekabetçi olabilecek bir yapı oluşturmanın ilk adımlarını atıyoruz”

Gelişen teknoloji ve sürdürülebilir üretim anlayışını dikkat alarak çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, “Samsun, coğrafi konumu, lojistik altyapısı, nitelikli iş gücü ve girişimci ruhuyla birçok sektöre ev sahipliği yapma kapasitesine sahip bir şehir. Ancak, küresel rekabette öne çıkmak ve katma değeri yüksek ürünler üretmek için, birlikte çalışmaya, güçlerimizi birleştirmeye ve sinerji oluşturmaya ihtiyacımız var. İşte bu noktada kümelenme modeli, başarının anahtarını sunmaktadır. Makine ve otomotiv yan sanayi, dünyada en hızlı büyüyen ve yenilikçi sektörlerden biridir. Samsun olarak bu alanda güçlü bir potansiyelimiz var. Ancak bu potansiyeli harekete geçirmek için ortak bir vizyon, güçlü bir koordinasyon ve etkili bir iş birliği gerekiyor. Bugün burada bu adımı atarak, yerli ve uluslararası pazarda daha rekabetçi olabilecek bir yapı oluşturmanın ilk adımlarını atıyoruz. Bu toplantının hedefi, Samsun’da faaliyet gösteren firmalarımızı bir araya getirerek bilgi paylaşımı ve ortak projeler geliştirmeyi teşvik etmek, sektörel ihtiyaçları belirlemek ve geleceğe yönelik stratejik bir yol haritası oluşturmaktır. Burada sadece ekonomik kazanımları değil, aynı zamanda istihdam artışını, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini ve sürdürülebilir bir üretim anlayışını da önceliklendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Makine Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ise “Yalın bir yaklaşımla kümelenme: aynı coğrafyada, benzer iş kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle iş birliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan işletmelerin ve onları destekleyici kurumların bir araya gelmesi olarak tanımlanmıştır. Bu birlikteliğin sektöre, şehrimize ve ülkemize oluşturacağı katma değer önceliğimizdir” açıklamasında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, sektör temsilcileri ve davetlilerin katıldığı program, açılış konuşmalarının ardından devam etti.