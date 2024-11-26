Çinli otomotiv firmasının yatırımı beklenen Samsun’da ’Makine, Otomotiv Yan Sanayi Kümelenmesi Çalıştayı’nın ikinci hazırlık toplantısı yapıldı.

‘Makine, Otomotiv Yan Sanayi Kümelenmesi Çalıştayı’nın ikinci hazırlık toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi Derebahçe Atölyelerinde kaynakçı ve diğer kursların açılması için MMO ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu’na (MYO) görev verildi. Eğitim projesinin Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve AR-GE Müdürlüğü tarafından projelendirilmesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenmesine, çalıştayda sunulacak projenin adının ’Samsun Makine ve Otomotiv Sanayine Hazır’ olmasına, çalıştayda Endüstri 4.0 tanıtım filmi gösterimi yapılmasına, işletmelerin Ulusal Staj Programına kayıt olmalarına, Model Fabrika’nın çalıştaya entegrasyonunun sağlanmasına, Makine ve Otomotiv Yan Sanayi Çalıştayı’nın tanıtım afişinin tasarlanmasına karar verildi.

Toplantının ardından katılımcılar ile birlikte atölyeleri gezen Vali Orhan Tavlı, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı’dan bilgi aldı. Vali Tavlı, genç nüfusu, nitelikli iş gücü, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarıyla Samsun’un üretim ve sanayi noktasında büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

Önemli kararların alındığı toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan,

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, akademisyenler ve bazı oda başkanları katıldı.