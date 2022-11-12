Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çök Kapan Tutun" tatbikatı, 1943 yılında yaşanan depremde 2 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği Samsun’un Ladik ilçesinde de geniş katılımla yapıldı.

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çök Kapan Tutun" tatbikatı, 1943 yılında yaşanan depremde 2 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği Samsun’un Ladik ilçesinde de geniş katılımla yapıldı.

Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat çerçevesinde, saat 18.57’de tüm vatandaşların cep telefonlarına "Hayati Uyarı Bildirimi" gönderildi. Deprem bilinci ve depreme hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencileri saat 18.57’de çöp kapan tutun hareketlerini gerçekleştirdi. Ladik Kaymakamlığı önünde yapılan tatbikatta emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve insani yardım unsurları stantlarıyla yer aldı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, “Bugün itibarıyla 86 milyon nüfusumuzun tamamı bu tatbikata katılıyor. Biz bu konuda farkındalık oluşturmak, eğitimi sağlamak, duyarlılık oluşturmak ve nasıl tedbir alacağımızı göstermek maksadıyla ’Çök Kapan Tutun’ faaliyetini tüm halkımızla birlikte gerçekleştirdik. Ladik de bu açıdan son derece önemli bir ilçemiz. 1943 yılında Ladik’te 7,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu depremde Ladik ilçemizden 2 bin 300 vatandaşımız ve çevre ilçelerle birlikte 4 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bu manada Samsun ilimizin tamamında bu farkındalığı oluşturmak için gayret gösteriyoruz. AFAD destek gönüllüleri oluşturuyoruz. Muhtarlarımızın 337’sine bu eğitimi verdik. Öğretmenlerimizin 2 bin 300’üne bu eğitimi başlattık. Yine din görevlilerimizin 300’üne bu eğitimi veriyoruz. Çok yeni bir çalışma olmak üzere apartman görevlilerimize bu eğitimi başlattık. Peyderpey bunları toplumumuzun tüm kesimlerine yaymak suretiyle AFAD destek gönüllüsü ve AFAD arama kurtarma eğitimi uzmanı yetiştirmek üzere çalışmalara devam edeceğiz” dedi.