Samsun'un Ladik ilçesinde 1940 yılında köy enstitüsü olarak kurulan Akpınar Fen Lisesindeki eğitim materyallerinin sergilendiği alan, âdeta müzeyi andırıyor.SAMSUN (İGFA) - Köy Enstitüsü Statüsü 1954 yılında sona eren Akpınar Fen Lisesi, daha sonra sırasıyla ilköğretmen okulu, öğretmen lisesi ve Anadolu öğretmen lisesi olarak hizmet verdi. Okul, 2018'den itibaren fen lisesi olarak eğitim öğretime hizmet vermeyi sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Ladik Akpınar Mezunlar Derneği (LADER) iş birliğiyle depo olarak kullanılan yerde, restorasyonla 2011'de 620 materyalin muhafaza edildiği sergi alanı oluşturuldu. Köy enstitüsü ve öğretmen okulu olduğu dönemde müfredatta yer alan veteriner, tarım, hayvancılık, marangoz ve diğer derslerde kullanılan müzik ve tarım aletleri gibi eşyalar, sergileniyor.

Okulda 1942-1948 yıllarında müzik dersi veren Âşık Veysel'in köşesinin bulunduğu alanda sanatçının plakları da yer alıyor.

Tüm öğrencilerin kayıtlarının ve dosyalarının yer aldığı arşiv bölümü de ziyaretçileri âdeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Okul aynı zamanda 10 bini, 1980 öncesine ait 18 bin kitap bulunan kütüphaneye de sahip. Aynı zamanda okulun ilk yıllarından kalma hamam, samanlık ve eklentilerini de barındıran Akpınar Fen Lisesindeki 21 tescilli yapı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca koruma altına alındı.