Samsun’da 2024 yılında faaliyet gösteren 37 kütüphaneyi 1 milyon 329 bin 689 kişi kullandı, 174 bin 550 kitap ödünç verildi.

Samsun’da merkez ilçelerde 16 halk kütüphanesi, diğer ilçelerde 20 halk kütüphanesi ve bir gezici kütüphane olmak üzere toplam 37 kütüphane bulunuyor. Bu kütüphanelerde toplam 409 bin 104 kitap mevcut. 149 bin 823 üyesi bulunan kütüphaneler geçen yıl 174 bin 550 kitabı ödünç verdi.

2024 yılında kütüphaneleri 1 milyon 329 bin 689 kişi kullandı. Kent merkezinde en fazla ilgi gören kütüphanelerden Gazi İl Halk Kütüphanesi’nde kitap sayısı 79 bin 176, üye sayısı 42 bin 374, ödünç kitap sayısı 49 bin 591 oldu. Gazi İl Halk Kütüphanesi’ni 1 yılda 645 bin 290 kişi kullandı.

Bin 904 kültürel etkinlik

İl Halk Kütüphanesi dışında en çok kitap ödünç veren kütüphane 25 bin 261 kitap ile Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi, en çok okuyucu ağırlayan kütüphane 285 bin 926 kişi ile Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesi oldu. İl genelindeki kütüphanelerde kitap okuma saati, kimya atölyesi, ahşap atölyesi, akıl oyunları, kutu oyunları, maske yapımı, kütüphane gezileri, etkileşimli kitap okuma ve boyama etkinliği, kitap okuma kulübü faaliyetleri, film saat, belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler ve kitap sergileri, Türk işaret dili kursu, keçe atölyesi, taş boyama ve kitap fuarı ziyaretleri gibi etkinlikler yapıldı. Bu çerçevede toplam bin 904 kültürel etkinlik yapıldı. 94 bin 269 kişi bu etkinliklere katıldı. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gezici kütüphane aracı ile sokak oyunları şenliğinde, Kültür Yolu Festivali’nde Doğupark etkinlik alanında, bilim şenliklerinde, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ile etkinlikler gerçekleştirildi.