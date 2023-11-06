Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek ve Karadeniz Bölgesi’nin en büyüğü olacak ’Kongre ve Kültür Merkezi’nin proje ihalesi yapıldı.

Mayıs 2023’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kongre merkezini şehre kazandıracak. Ön proje çalışmaları tamamlanan ve proje ihalesi yapılan Kongre ve Kültür Merkezi, Atakum ilçesinde 47 bin 452 metrekare alanda inşa edilecek.

“Karadeniz’in en büyüğü olacak”

Kongre ve Kültür Merkezi’nin Samsun için çok önemli bir proje olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kongre ve Kültür Merkezi’nin yapılacağı yer Samsun’un en güzel lokasyonlarından birisi. Tam OMÜ’nün ön kısmında yer alacak. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kongre merkezi Samsun’da olacak. Proje ihalesini yaptık. Muhteşem bir proje. Bu merkez tamamlandığında şehrimiz önemli kongrelere ev sahipliği yapacak. Kongre turizminde isminden daha fazla söz ettirecek” dedi.

Kongre ve Kültür Merkezi

Samsun’un kültürel ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacak Kongre ve Kültür Merkezi’nde bin 800 kişilik ana kongre salonu, 1 adet VIP toplantı salonu, 7 adet toplantı salonu, 900 metrekare resepsiyon alanı, 200 kişilik amfi, 750 kişilik ana tiyatro salonu, 2 bin 500 kişilik balo salonu, 108 kişilik cep sineması ve 90 kişilik cep tiyatrosu yer alacak.