Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Samsun Keşif Kampüsü’nde yeni dönem başladı.

Keşif Kampüsü’nde öğrenciler matematikten astronomiye, kimya ve insan bilimlerinden doğa bilimlerine kadar birçok alanda eğitim alma imkanı buluyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Keşif Kampüsümüzde geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, doktorlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni dönemimizin tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaştırılması, çocukların ve gençlerin bu alanlara karşı farkındalığını artırmak amacıyla oluşturulan Keşif Kampüsü, yeni eğitim-öğretim dönemine merhaba dedi. Matematikten astronomiye, fizikten kişisel gelişime, kimya ve insan bilimlerinden doğa bilimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunan Keşif Kampüsü’nde 6-14 yaş arasındaki öğrenciler, bilimsel kavramları deneyerek ve yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor.

1’inci ve 8’inci sınıf arasındaki öğrenciler hafta içi düzenlenen eğitimlerle bilgi ve becerilerini geliştirirken sınavla seçilen öğrenciler 2 yıl boyunca hafta sonları sarmal müfredat yöntemi ile 8 farklı alanda kariyer ve farkındalık eğitimlerine katılıyor. Her bir tema altında sunulan keşif alanları, çeşitli deney düzenekleri ile zenginleştirilmiş olup öğrencilerin aktif katılımını teşvik ediyor. Çocuklar, bu eğitimler sayesinde hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirirken bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırma fırsatı yakalıyor.

“Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bizler için en önemli yatırımlardan biri eğitime, gençlerimize, çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Samsun Keşif Kampüsümüzde her yıl binlerce evladımız eğitim alıyor. Burada eğitmenlerimizle birlikte geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, doktorlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bilimin ve eğitimin ışığında öğrencilerimizle birlikte keşif dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni dönemimizin tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.