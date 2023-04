“Samsun Keşif Kampüsü”, 8 Nisan itibarıyla kapılarını öğrencilere açacak.

Geleceğin teknolojilerini üretecek çocukların bilimle iç içe olup bilgiye dayalı sistemlerle eğitilmelerini hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum ilçesi Emek Park’ta inşa ettiği Samsun Keşif Kampüsü, 8 Nisan Cumartesi günü hizmete girecek. T3 Vakfı ile yapılan iş birliği kapsamında eğitim programları oluşturulan Samsun Keşif Kampüsü’nde eğitim alacak öğrenciler yapılan sınavla belirlendi. Girdikleri sınavı başarı ile tamamlayan 9-11 yaş grubundaki 650 öğrenci Keşif Kampüsü’nde eğitim alacak.

Eğitim çalışmaları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi’nin de destek verdiği Samsun Keşif Kampüsü’nde matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve deneyap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacak. Ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak. Öğrenciler, 2 yıl süresince toplam 284 saatlik eğitim alacak.

“Fark oluşturacak bir eğitim tesisi”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun için önemli bir eğitim yatırımının daha hizmete girdiğini söyleyerek, “Yapılan sınava katılıp başarı elde eden öğrencilerimiz heyecanla Samsun Keşif Kampüsü’nün açılmasını bekliyordu. 8 Nisan itibarıyla hizmet vermeye başlıyor. Bir bilim yuvasını daha hizmete açarak geleceğin kaşiflerini yetiştirmeye başlayacağız. Eğitim anlamında çok farklı bir noktaya doğru ilerliyoruz. Fark oluşturacak bir eğitim tesisi burası. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim noktasında her türlü imkanı sağlamak için büyük gayret içindeyiz. Attığımız her adımı onların eğitim alanında çağın gereklerini yakalayan değil ilerisine geçen bir düzeye ulaşmalarını sağlamak için atıyoruz” dedi.