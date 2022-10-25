SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayata geçirdikleri çevreye duyarlı projeler sayesinde karbon salınımını sıfıra indirecek bir şehre doğru ilerlediklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayata geçirdikleri çevreye duyarlı projeler sayesinde karbon salınımını sıfıra indirecek bir şehre doğru ilerlediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, katıldığı bir radyo programında devam eden ve yapılması düşünülen projeler hakkında açıklamalarda bulundu. hayata geçirdiği önemli çevre yatırımlarına değinen Başkan Demir, “Karbon salınımını sıfıra indirecek bir şehre doğru ilerliyoruz. Hayata geçirdiğimiz her projede önceliğimiz çevre. Hiçbir konuyu onun önüne koymuyoruz. Attığımız her adımda da bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu adımlardan biri de ‘Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu’ iş birliği ile yürüttüğü ‘Zehirsiz Kentlere Doğru’ projesi oldu. Bu kampanyaya Türkiye’de ilk katılan belediye biz olduk" dedi.

“Çevreyi korumada en öndeyiz”

Hem yol hem de su yatırımlarında çevre konusuna büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Başkan Mustafa Demir, "40- 50 sene bozulmayacak şekilde yollar yapıyoruz. Bu da demek oluyor ki doğaya 40-50 sene hiç dokunulmayacak. Tarımsal sulama ve ilaçlama konusunda da çok hassasız. Vektörle mücadele titizlikle çalışıyoruz. Kullandığımız ilaçlar tamamen biyolojik. Atık su konusu en önemli gündemimiz. Hiçbir atık suyu arıtmadan çevreye vermiyoruz. 13 Mavi Bayraklı plajımız var. Bunu daha da artıracağız. Büyükşehir olarak çevreyi korumada en öndeyiz" diye konuştu.

“Türkiye’de bir ilki başardık”

Fosil yakıt yerine elektrikli ulaşım için yapılan hamlelerden de bahseden Mustafa Demir, "Türkiye’de bir ilki başararak yerli elektrikli otobüsleri toplu ulaşımda kullanmaya başladık. 20 elektrikli otobüs şehrimizde hizmet veriyor. İlave 20 otobüs için görüşmelerimiz sürüyor. Bizim 183 fosil yakıtlı otobüsümüz var. Hedefimiz bunların hepsini elektrikli otobüslere dönüştürmek. İnsan hayatını hedefleyen projelerimizde 4 kat performans sağladık" şeklinde konuştu.

‘Temiz Çevre, Temiz Şehir’ hedefi kapsamında kentte hava kirliliğini önleyerek halk sağlığını koruyacak projeler için çalıştıklarını açıklayan Başkan Demir, şunları söyledi:

"Bilim Samsun’un içinde suni yapılarla bir botanik bahçeyi hizmete aldık. Tam bir yaşam alanı oldu. 19 Mayıs- Tekkeköy arası bisiklet yolunu Samsun’a kazandırıyoruz. Ayrıca 100. Yıl Bulvarı’nı yenileyerek yeni bisiklet yolu inşa edeceğiz. Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olma noktasında çalışıyoruz. Attığımız her imza ile her etkinlik ile şehrimizi adım adım ileriye taşıyor, yeniliklerin ve ilklerin şehri olmaya devam ediyoruz."