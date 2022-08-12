Samsun’da girişimci ve üretici kadınların el emeği ürünlerinin sergileneceği "Samsun Kadın Emeği Festivali" Atakum ilçesinde başladı.

Samsun’da girişimci ve üretici kadınların el emeği ürünlerinin sergileneceği "Samsun Kadın Emeği Festivali" Atakum ilçesinde başladı.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği iş birliği ile Çobanlı İskelesi’nde 12-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Samsun Kadın Emeği Festivali’nin açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Atakum Belediyesi öncülüğünde temmuz ayında açılan Kadın El Emeği Panayırı’nın ardından gerçekleşen festival, kadınlardan oluşan Bando 1919’un gösterisi ile başladı. Festivale katılan kadınlar bando gösterisine dans ederek eşlik etti. Festival alanına gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, birbirinden maharetli kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı stantları tek tek ziyaret etti. Ressam Melek Ergül’ün resim sergisini de gezen Başkan Deveci, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. DJ İnanç Seven’in müzik şöleninin yanı sıra resim sergisi, sinema gösterimleri, söyleşilerin yer aldığı festival programı 14 Ağustos Pazar günü sona erecek.

"Gücünüzü gösterin"

Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Esin Çelebi, "Burada kadının gücünü bir kez daha göstermiş olacağız. Biz istedik ki siz kadınlar evde ürettiğiniz ürünleri, pazara sunun, gücünüzü gösterin ve biz de sizin elinizden tutalım" diye konuştu.

"Artarak devam etmesini istiyoruz"

Av. Gülay Deveci, kadınların üretime katılarak seslerini duyurmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak "2019 yerel seçimlerinden sonra Atakum’da bir kadın kooperatifi kurulması fikri Belediye Başkanımız tarafından birçok yerde ifade edildiğinde kendime görev edindim ve arkadaşlarımla birlikte Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini (ATAK) açtık. Çok da güzel gidiyor. Pandemiye denk geldik ama pandemi bizi durduramadı. Biraz yavaş adımlarla devam ettik, çünkü ayaklarımız yere sağlam bassın istedik. Sürekliliği olsun istedik. Bunların artarak devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadının elinin değdiği her şey kutsaldır"

Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya etkinliğin önemine değinerek, "Kadının emeği, göz nuru ve kadının elinin değdiği her şey kutsaldır. Boşuna ona toprak ana dememişler. Kadının alın terinin değdiği hiçbir şey soğumaz. O yüzden bu etkinlikler üç gün, otuz gün değil, 365 gün olması lazım. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kooperatif kurun"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci kadın emeğinin dayanışma ile daha da değer kazanacağına değinerek, "Siz erkeğinin yanında değil, toplumun eşitisiniz ve vazgeçilmezisiniz. Eğer bir toplum demokrasi istiyorsa; içinde kültürü, sanatı, geçmişi ve gelenekleri olacak. O da ancak sanatla olabilir. Siz bunu elinizle, yüreğinizle ve beyninizle yapıyorsunuz. Burası sanatçı topluluğu, her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Örgütlenin, kooperatif kurun, kurulmuş kooperatiflere üye olun ve aranızda iş birliği yapın. Buna benzer mekanları kalıcı hale getirelim. Kadın emeğinin pazarlandığı, kadın emeğinin tüketiciye ulaştırıldığı mekanlar oluşturalım. Bizim kooperatifimiz ve Türkiye’nin başka yerlerindeki kooperatifler dijital ortamlarda kadın emeğini pazara ve tüketiciye ulaştırmaya çalışıyorlar. Kadın emeğinden marka üretmeye çalışıyorlar. Eğer ürettiğiniz ürünler markalaşabilirse ve daha kaliteli ürünler ortaya çıkabilirse emeğinizin de karşılığını almış olacaksınız. Bu tip etkinlikler aranızda sempatik bir yarış da oluşturuyor. Birinin yaptığını diğeri de görüyor ve bu örnek de olabiliyor. Bu tablo Samsun’da görülmesi gereken bir tablodur" açıklamasında bulundu.