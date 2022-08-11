Samsun genelindeki girişimci ve üretici kadınların el emeği ürünleri 12-14 Ağustos tarihleri arasında Atakum’da düzenlenecek Samsun Kadın Emeği Festivali’nde vatandaşların beğenisine sunulacak.

Samsun genelindeki girişimci ve üretici kadınların el emeği ürünleri 12-14 Ağustos tarihleri arasında Atakum’da düzenlenecek Samsun Kadın Emeği Festivali’nde vatandaşların beğenisine sunulacak.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği iş birliği ile Çobanlı İskelesi’nde Samsun Kadın Emeği Festivali düzenlenecek. 12-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde vatandaşları bir dizi etkinlik bekliyor. Atakum Belediyesi öncülüğünde kadın el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek için yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenecek programda resim sergisi, sinema gösterimleri, söyleşilerin yanı sıra ünlü yazarların imza günleri ve hediye çekilişleri de yer alıyor.

Dolu dolu program

Kadın emeğini üretime katmak için önemli çalışmaların yapıldığı Atakum’da girişimci kadınların el emeği ürünleri festival programıyla yeniden vatandaşlarla buluşacak.

Çobanlı İskelesi’nde 12 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de yapılacak program açılışını; Bando 1919’un gösterisi, Ressam Melek Ergül’ün resim sergisi ve müzik dinletisi takip edecek. Programda ayrıca Anadolu Hastanesi doktorlarının vatandaşlara yönelik saat 17.00’de başlayacak meme kanseri bilgilendirmesi ile saat 21.00’deki açık hava sinema gösterimi ‘’Gizli Sayılar’’ filmi de yer alıyor. Festivalin ikinci gününde Yazar Bengül Alkan ‘’Kapı’’ adlı kitabını okuyucuları için imzalayacak. Müzik dinletisi ve hediye çekilişinin ardından saat 18.00’de Anadolu Hastanesi doktorları tarafından vatandaşlara yönelik aile planlaması bilgilendirmesi yapılacak. Programın açık hava sinema gösteriminde ise ‘’Eşitlik Savaşçısı’’ filmi vatandaşlarla buluşacak. 14 Ağustos Pazar günü program saat 11.00’de müzik dinletisi ile başlarken Yazar Elif Terzi de ‘’Mona Lisa Firarda’’ başlıklı kitabını okuyucuları için imzalayacak. Saat 14.30’da başlayacak çocuklar için yüz boyama etkinliği ve Nilay Çalışkan ile masal atölyesinin yanı sıra saat 17.10’da Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Av. Sevgi Çetin’in ‘’Kadın Olmak’’ başlıklı açık hava söyleşisi gerçekleştirilecek. Festival programı Bütünsel Şifa Uzmanı Müleyke Özer’in canlı ney eşliğinde nefes ve meditasyon etkinliği ile sona erecek.