Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) itfaiye ekipleri, 2022 yılının ilk 8 ayında 1500’ü yangın toplam 4 bin olaya müdahale etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) itfaiye ekipleri, 2022 yılının ilk 8 ayında 1500’ü yangın toplam 4 bin olaya müdahale etti.

SBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2022 yılı ilk 8 ayında müdahale edilen olayların sayısı açıklandı. Ocak-ağustos döneminde 1500’ü yangın toplam 4 bin olaya müdahale edildi.

SBB Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da 1925 yılında kurulan itfaiye teşkilatında 236 personelin 17 ilçede aralıksız hizmet verdiğini söyledi. Demir, “98 yıldır Samsun halkına hizmet etmeyi sürdüren itfaiyemiz bundan sonra da her türlü teknolojik gelişmeleri takip ederek, profesyonel ekibiyle en iyi şekilde hizmet etmeyi, halkın yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

“Tehlike ile savaşıyoruz"

SBB İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, itfaiyeciliğin gönül işi olduğunu belirterek, “Tehlike ile savaşıyoruz bizim meslekte. Ekiplerimiz fedakârca çalışıyor, istirahatli bile olsa bir yangın anında hemen olay yerine gelebiliyor. Böyle bir birlikteliğin olması bizi de mutlu ediyor. Başarı da bu ekip organizasyonu ile geliyor. Yangın bölgesinde yüksek ısı, kimyasal sızıntılar, solunum zorlukları gibi birçok tehlikeyle karşılaşıyoruz. Bu tehlikeler arasında işimizi yaparken bizi mutluluğa ulaştıran şey bir canlıyı kurtarmak, bir insan, kedi, köpek yavrusu. Bu sadece yangında değil, arama kurtarma, trafik kazası, deprem ve afetlerde bir canlıyı kurtarmak bizim için çok önemli. Mal, canın yongasıdır derler. Mallarını en az zararla kurtarmak da bize büyük keyif veriyor” diye konuştu.