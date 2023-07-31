Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın ilçelerde bulunan istasyonlarının fiziki yapıları ve teknik imkanları güçlendirilirken bir yandan da yeni istasyon binaları hizmete alınıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun itfaiyesinin olabilecek doğal afetler, yangın ve kaza gibi olaylara hızlı ve etkili müdahalede bulunması için teknik ekipman ve istasyon binası ihtiyaçlarının hızla giderildiğini söyledi.

Deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra konut ve iş yeri yangınları ile trafik kazaları gibi olaylarda maksimum 7 dakikada olay yerine ulaşarak dünya standardını yakalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ‘Hızlı müdahale hayat kurtarır’ anlayışıyla her zaman teyakkuz halinde görev yapıyor. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde afet bölgesinde aktif olarak görev alan ve arama kurtarma faaliyetlerinden yer alan itfaiye ekipleri, Samsun’da ve bölgede ihtiyaç durumuna göre her türlü talebe anında karşılık veriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent için stratejik öneme sahip Samsun itfaiyesinin ekipman gücü artırılırken bir yandan da ilçelerdeki istasyon binaları yenilenmeye devam ediyor. Son olarak Atakum ve Terme ilçelerindeki itfaiye istasyonlarının mevcut binaları yapılan çalışmayla yenilenirken Yakakent İtfaiye İstasyonu ise yeni yapılan binada hizmet vermeye başladı.

İçerisinde amir odası, eğitim salonu, arşiv, yemekhane, dinlenme odaları, santral ve kazan dairesinin yer bulunduğu, teknik cihazlarla donatılarak her türlü konforun sağlandığı istasyonlarda itfaiyeciler, vardiyalı olarak 24 saat esasına görev yapıyor.

“Tüm ilçelerimizde istasyonlarımız var”

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 32’si idari 198’i ise yangına müdahale olmak üzere toplamda 230 personelin görev yaptığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, aktif hale gelen 3 yeni istasyonla birlikte teşkilatın daha da güçlendiğini söyledi. Başkan Demir, “Gönül ister ki doğal afetler, yangın, kaza ve benzeri olaylar hiç yaşanmasın. Ancak böyle durumların yaşanması halinde önemli olan olaya en hızlı şekilde müdahale edebilmektir. Bunun dünya standardı 5-8 dakikadır. Samsun itfaiyesi olarak kent merkezinde bu başarıyı yakaladık. Ancak coğrafyamızın oldukça geniş olması sebebiyle kırsalda bu standardı yakalamak için büyük bir gayret içindeyiz. Mümkün olduğunca bu süreyi aşağıya çekmek adına her ilçemize istasyon kurduk. İlçelerimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tüm eksiklikleri gidererek faaliyete geçirdik. İlçelerimizin tamamında istasyonumuz, araçlarımız ve ekiplerimiz var. Yenilediğimiz ve yapımını tamamladığımız istasyonlarımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.