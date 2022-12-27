Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden kent merkezine tek araçla ulaşım imkanı sağlayacak “İlçe Transfer Merkezi”ni 29 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te törenle açacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden kent merkezine tek araçla ulaşım imkanı sağlayacak “İlçe Transfer Merkezi”ni 29 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te törenle açacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe minibüsleri için 13, havaalanı servis araçları için de 3 çelik konstrüksiyonlu peron oluşturuldu. 12 araçlık taksi durağı ve 72 araçlık açık otoparkı bulunacak merkezin çevre saha betonu, asfaltlama ve çizgi imalatları tamamlanarak, danışma, bekleme ve bilet satış ofisi hazırlandı. İlçe Transfer Merkezi Projesi’ni tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere günü birlik seyahat eden yolcular ile minibüs esnaflarını heyecanlandıran hizmet için geri sayımı başlattı.

“Hem vatandaşlarımız hem de minibüs esnafımız rahata kavuşacak”

29 Aralık saat 14.00’te hizmete sunulacak projeyle ilgili değerlendirme yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geleceğin şehri Samsun’da bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçelerle şehir merkezi arasındaki günü birlik toplu ulaşım sorunun da yaşanan tüm mağduriyetleri tarihe gömüyoruz. Yeni bir sayfa açacağımız bu merkezimiz sayesinde tek araçla ulaşım imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla hem vatandaşlarımız hem de minibüs esnafımız rahata kavuşacak. Aktarma merkeziyle birlikte trafik yükü, ulaşım maliyeti ve zaman kaybı da azalacak. Tüm halkımızı 29 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te yapacağımız Transfer Merkezi açılış törenimize davet ediyorum” dedi.