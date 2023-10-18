Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde bazı başkanlıklara yeni atamalar yapıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde göreve başlayan başkanlar için devir teslim töreni düzenlendi. Törende görevini devreden idarecilere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, günün anısına kendilerine plaket verdi.

Devir teslim töreninde Personel Hizmetleri Başkanı Mesut İlkyaz görevini Uzm. Dr. H. Yalçın Büyükkarabacak’a; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. H. Yalçın Büyükkarabacak görevini Uzm. Dr. Uğur Sezgin’e; Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bilgin de görevini Uzm. Dr. Kemal Serhan Sandıkçı’ya devretti.