Samsun’da motosikletli Yunus polislerini göreve uğurlama törenine katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun’un Türkiye genelinde suç aydınlatma oranında lider konumda olduğunu söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde bugün Yunus polislerini göreve uğurlama töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli polis timlerini (Yunus polisleri) göreve uğurlama törenine katıldı. Yunus timlerinin Samsun’un huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Arıbaş, “Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan Yunus polislerimiz, suçla mücadelede kritik bir rol üstlenmektedir. Anlık müdahale kabiliyetleri ve etkin operasyonel yetkinlikleri sayesinde Samsun’un güvenliğine önemli katkılar sunmaktadırlar. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasında gösterdikleri başarılar, ilimizin Türkiye genelinde suç aydınlatma oranında lider konumda olmasında büyük pay sahibidir” dedi.

Yunus timlerinin başta asayiş olaylarına hızlı müdahale etmeleriyle halkın güven duygusunu pekiştirdiğini belirten Arıbaş, Samsun’un huzuru ve güvenliği için Yunus polislerinin her zaman görev başında olduğunu hatırlattı. Arıbaş, "Hareket kabiliyetleri ve etkin operasyonel gücüyle suç ve suçlulara karşı caydırıcı bir unsur olan Yunuslar, şehrin güvenliği için kararlılıkla çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.

Törenin ardından Yunus timleri, Samsun’un farklı noktalarındaki görev yerlerine uğurlandı.