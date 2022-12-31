SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 2’nci, ithalatta ise 4’üncü sırada yer aldı.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 2’nci, ithalatta ise 4’üncü sırada yer aldı.

Türkiye’de kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,1 ithalat ise yüzde 14 arttı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan illerden Samsun’da kasım ayında ihracat 103,4 milyon dolar, ithalat 102,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat’ta kasım ayında ihracat 2,6 milyon dolar, ithalat 2,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çorum’dan kasım ayında 158,2 milyon dolar ihracat, 388,6 milyon dolar ithalat yapıldı. Amasya’da kasım ayında ihracat 10,3 milyon dolar, ithalat 2,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca çevre illerden Sinop’ta kasım ayında ihracat 3,9 milyon dolar, ithalat 6,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ordu’dan kasım ayında 26,4 milyon dolar ihracat, 6,3 milyon dolar ithalat yapıldı.

Samsun ihracatta Karadeniz 2’ncisi

Karadeniz’de 2022 yılı ilk 11 ayında en çok ihracat yapan il 1 milyar 743 milyon 594 bin dolar ile Çorum oldu. Samsun 1 milyar 213 milyon 297 bin dolar ile ikinci sırada yer alırken, 958 milyon 322 bin dolar ile Trabzon 3’üncü ve 568 milyon 573 bin dolarlık ihracatla Zonguldak 4’üncü il oldu. Ayrıca Karadeniz’de Amasya yılın ilk 11 ayında 125,6 milyon dolar, Artvin 55,2 milyon dolar, Bolu 161,3 milyon dolar, Giresun 301,1 milyon dolar, Gümüşhane 60,6 milyon dolar, Kastamonu 308,2 milyon dolar, Ordu 273,6 milyon dolar, Rize 220,8 milyon dolar, Sinop 28,9 milyon dolar, Tokat 40,8 milyon dolar, Bayburt 650 bin dolar, Bartın 29,6 milyon dolar, Karabük 298,2 milyon dolar ve Düzce 325,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Karadeniz’de en çok ithalat yapan 4. il Samsun

İhracatta olduğu gibi ithalatta da Çorum 3,3 milyar dolar rakamı ile Karadeniz’de ilk sırada yer aldı. Zonguldak 1,9 milyar dolarlık ithalat ile 2’nci sırada bulunurken, Karabük 1 milyar 132 milyon dolarlık ithalat ile 3’üncü, Samsun ise 1 milyar 64 milyon dolarlık ithalat ile 4’üncü sırada yer aldı. Karadeniz’de ayrıca yılın ilk 11 ayında Amasya 40,2 milyon dolar, Artvin 33,4 milyon dolar, Bolu 184,6 milyon dolar, Giresun 18,6 milyon dolar, Gümüşhane 1,7 milyon dolar, Kastamonu 223,6 milyon dolar, Ordu 62 milyon dolar, Rize 79,8 milyon dolar, Sinop 9,6 milyon dolar, Tokat 21,5 milyon dolar, Bayburt 970 bin dolar, Bartın 7,5 milyon dolar ve Düzce 258,5 milyon dolarlık ithalat yaptı.