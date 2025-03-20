Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun çevreleri için "kuvvetli kar yağışı" uyarısı yaptı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, "Samsun çevrelerindeki kuvvetli kar yağışlarına dikkat" başlıklı uyarısında "kuvvetli kar yağışı" beklendiğini duyurdu. Geçerlilik periyodu 21 Mart Cuma günü 00.00-23.59 saatleri arası olarak açıklandı.

10-20 santim kar örtüsü bekleniyor

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun il genelinde devam eden aralıklı yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının bu gece saatlerinden itibaren kıyı ilçelerin yüksekleri (600-700 metre üzeri) ile iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı (10-20 santim kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, tipi, ulaşımda aksamalar, eğimli sahalarda çığ vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.