Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan’ın ilk günü itibarıyla halk ekmek satış noktaları faaliyete alındı. İlk olarak 3 ayrı yerde hizmete başlayan halk ekmek noktaları, Ramazan sonrasında da hizmet vermeyi sürdürecek.

Toplamda 13 adet Samsun Halk Ekmek satış merkezini vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın ilk günü itibarıyla İlçe Transfer Merkezi’nin yanında, Cumhuriyet Meydanı’nda ve Denizevleri Tramvay İstasyonu olmak üzere 3 ayrı noktada ekmek satış noktalarını hizmete açtı. 3 tanesi açılan ve toplamda 13 ayrı yerde hizmet verecek olacak Samsun Halk Ekmek noktalarında 200 gram susamlı, normal ve kepekli ekmek 9 liradan satışa sunuldu. 320 gramlık Ramazan pidesinin satış rakamı ise 19 lira oldu.

Halk ekmek noktalarının hayırlı olmasını dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnsanımızın yaşamına dokunacak her çalışma bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürürken Ramazan ayımızın ilk günü itibarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun Halk Ekmek uygulamasını başlatmış oluyoruz. Bizler insanımızın yaşamına dokunmak, gönle dokunan hizmetleri hayata geçirebilmek için çalışıyoruz" dedi.