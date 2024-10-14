Samsun’da Gürcü hastalara ve Türk doktorlara destek amacıyla hazırlanan Türkçe-Gürcüce-Latince, Gürcüce-Türkçe-Latince Tıbbi Sözlük, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili’nin de katıldığı toplantıyla tanıtıldı.

Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu’nun desteğiyle Samsun Eczacı Odası, OKSAT, KÜSAD ve Büyük Anadolu Hastaneleri’nin katkılarıyla hayata geçirilen Türkçe-Gürcüce-Latince, Gürcüce-Türkçe-Latince tıbbi sözlüğünün tanıtımı Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili’nin katılımıyla Samsun Eczacı Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan proje ile Samsun’la Gürcistan arasındaki sağlık turizminin daha da geliştirilmesinin amaçlandığı bildirildi. Samsun’da düzenlenen Türkçe-Gürcüce-Latince, Gürcüce-Türkçe-Latince Tıbbi Sözlüğün tanıtımında kitabın hasta ve doktorlara çok önemli ölçüde katkı sağlayacağı belirtildi.

“Gürcistan’dan Karadeniz Bölgesi’ne gelen hastası sayısı 80 bin ila 100 bin arasında”

Samsun’un sağlık turizmine yönelik istatistiklerin kendisini şaşırttığını kaydeden Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili, "2023 yılında Gürcistan’dan Karadeniz Bölgesi’ne tedavi olmaya gelen hastaların sayısı 80 bin ila 100 bin arasındadır. Her bilim alanının kendilerine öz terimleri var. Sağlık alanında çok spesifik terimler var. Yanlış çeviri bir insanın hayatını tehlikeye atabilir. Biz bu sorunları öğrendikten sonra nasıl bir çözüm izleyebiliriz diye düşünmeye başladık. Bunun üzerine yaptığımız çalışma sonucu böyle faydalı bir eser ortaya çıktı. Başkonsolosluk olarak her alanda sizlerle iş birliği yapmaya ve destek olmaya açığız. 14 Ekim’den itibaren Trabzon-Tiflis seferleri de başlayacak. Bunun bölgenin sağlık turizmi başta olmak üzere birçok konuya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Samsun-Tiflis uçak seferlerinin başlamasıyla ilgili de yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Hediye takdimi

Gerçekleşen lansmana Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, Orta Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği (OKSAT) Derneği Başkanı Ecz. Ömer Bir, Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği (KÜSAD) Başkanı Metin Eker, Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkanı Vet. Hek. Ömer Semiz, Büyük Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Yasemin Turan, özel hastanelerin yetkilileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve davetliler katıldı.

Başkonsolos Nikoloz İashvili, Türkçe-Gürcüce-Latince, Gürcüce-Türkçe-Latince Tıbbi Sözlüğü, Büyük Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Yasemin Turan’a takdim ederken, Genel Müdür Turan da Başkonsolos İashvili’ye günün anlamına binaen hediye takdiminde bulundu.