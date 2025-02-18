SAMSUN (İHA) – Metrekareye 37,3 kilo yağışın düştüğü Samsun, son 24 saatte en çok yağış alan 6. il oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası etkisine giren Samsun’da dün geceden itibaren yağışlar da etkili oldu. Yağışlar yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olurken, sahil ve alçak kesimlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde düştü.

Son 24 saatte Yakakent ilçesine 37,3 kilo yağış düştü. Böylece Samsun; Muğla, Trabzon, Sinop, Çankırı ve Kastamonu’nun ardından en çok yağış alan 6. il oldu. MGM yarın için Samsun’un tüm ilçeleri ve civar illere kar yağışıyla ilgili ‘sarı kod’ uyarısı verdi.