Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2023 yılında Kızılay’a bin 833 ünite kan bağışlandı. Kızılay tarafından ise hastaneye kurumsal altın madalya verildi.

Türk Kızılay Madalya Yönetmeliği gereğince yıl içinde bin 500 ünite ve fazlası kan bağışı yapan kurumlara kurumsal altın madalya takdim ediliyor. 2023 yılında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kurulan kan bağışı noktalarında, hastane personelleri ve gelen ziyaretçiler tarafından bin 833 ünite kan bağışlandı. Bunun sonucunda düzenlenen törenle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı kurum adına kurumsal altın madalyayı Samsun Kızılay İl Başkan Onur Çoban’dan aldı. 2024 yılında hastanede devam eden kan bağışında ilk 9 ayda 3 bin 200 ünite kan bağışlandı. Madalya ve plaket törenine, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Engin Erdoğan, Bileşen Dağıtım Birim Yöneticisi Dr. Eylem Uyar, Program Yönetimi Birim Yöneticisi Murat Çakmak ve Kızılay Heyeti katıldı.