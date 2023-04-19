Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un ülke ve dünya turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmesi ve turizm alanındaki varlığının en üst seviyeye çıkarılması için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.

İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür, termal, sağlık ve spor turizmi alanında dört mevsimde potansiyeli bulunan Samsun’un turizm değerlerinin ortaya çıkarılması ve daha fazla turist çekebilmesi için yürütülen çalışmaların yanı sıra Suudi Arabistan ve Kuveytli turizm acentelerinin katılımıyla Samsun’da düzenlenecek olan program ve mayıs ayının sonunda gerçekleştirilecek "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleriyle ilgili hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda Vali Dağlı, tüm paydaşlarla birlikte Samsun’un ülke ve dünya turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmesi ve turizm alanındaki varlığının en üst seviyeye çıkarılması için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.