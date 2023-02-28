Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Depremzede İletişim Hattı 15 günde 5 binin üzerinde çağrı alarak depremden etkilenen Samsun’daki misafirlerin sağlık hizmetlerinde en büyük yardımcısı oldu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Depremzede İletişim Hattı 15 günde 5 binin üzerinde çağrı alarak depremden etkilenen Samsun’daki misafirlerin sağlık hizmetlerinde en büyük yardımcısı oldu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Samsun Valiliği koordinasyonunda, şehre gelen deprem etkilenen vatandaşların sağlık hizmetlerinden hızlı bir şekilde faydalanması ve gerekli durumlarda psikososyal destek alabilmeleri için kurulan “Samsun Depremzede İletişim Hattı”na 15 günde 5 binin üzerinden başvuru yapıldı.

Samsun’da deprem nedeniyle misafir edilen 20 binden fazla kişiye hizmet veren hat, yaşadıkları yerden uzakta ev, misafirhane, otel ya da akraba yanında kalan depremden etkilenen tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinde en büyük yardımcısı oldu.

Günde yaklaşık 350 kişinin arayarak sağlık hizmetleri konusunda yardım talep ettiği hatta çağrılara cevap veren görevliler, talepler doğrultusunda muayene randevularını oluşturuyor, yerinde muayene gereken durumları tespit ediyor ve gerekli durumlarda hastaların hastanelere muayene için naklini sağlıyor.

15 kişilik bir ekiple haftanın 7 günü 09.00-20.00 saatleri arası 0 (362) 311 25 21 / 22 numaralı hatlardan hizmet veren “Samsun Depremzede İletişim Hattı” ayrıca hastaların psikososyal destek hizmet taleplerini de değerlendirerek, gerekli planlamaları yapıyor, hastaların yerinde değerlendirilmesi için kurulan Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Çalışma Ekipleri ile de bu hastalara psikolojik destek verilmesini sağlıyor.