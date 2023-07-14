Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Mehmet Cihan Sakarya’ya atanırken, yerine İzmir’den Mustafa Sönmez tayin edildi.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Kararnamesi ile Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan, Sakarya 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü olarak atandı. Cihan’ın yerine ise İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Sönmez getirildi.

Yaklaşık 5,5 yıldır Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü olarak görev yapan Mehmet Cihan, cezaevinde seracılık başta olmak üzere mobilya imalatı, devlet destekli ceviz ve meyve fidanı dikimi projelerine imza atmıştı.