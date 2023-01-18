Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan 2022 yılında hizmet alan yolcu sayısının 1 milyon 228 bin 398 olduğu açıklandı.

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan 2022 yılında hizmet alan yolcu sayısının 1 milyon 228 bin 398 olduğu açıklandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı yaptığı açıklamada, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2022 yılı Aralık ayı yolcu trafiği iç hatta 89 bin 898, dış hatta 9 bin 712, toplamda ise 99 bin 610 olarak gerçekleşmiştir. Aralık ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 32’si iç hat, 102’si de dış hat olmak üzere toplamda bin 134, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 882 ton olmuştur" dedi.

Vali Dağlı, "Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan 2022 yılında toplam yolcu trafiği 1 milyon 228 bin 398, uçak trafiği 14 bin 287, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 13 bin 30 ton olarak gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.