Samsun’un Çarşamba Havalimanı’nda kurulan iki sandıkta yurt dışı seçmenleri oylarını kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla başladı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs’ta, gümrüklerde ise 28 Mayıs’ta saat 17.00’ye kadar oy kullanma işlemi sürecek.

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda kurulan iki sandıkta yurt dışı seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Türkiye’nin sınır kapılarından biri olan Çarşamba Havalimanı’nın dış hatlar ile iç hatlar terminallerine 2 ayrı sandık konuldu. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışı seçmenler bu sandıklarda 24 saat süresince oy kullanabiliyor. Bu sandıklarda ki görevliler 3 grup halinde çalışarak vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için nöbet tutuyor. Toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara’ya gönderilecek.