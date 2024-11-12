Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 10 aylık dönemde yolcu trafiği 1 milyon 229 bin 698 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı’nın 2024 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı’nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 117 bin 207, dış hat yolcu trafiği 16 bin 676 oldu. Böylece Ekimde toplam 133 bin 883 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca Ekim ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1321, dış hatlarda 121 olmak üzere toplamda 1442’ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 1251 ton oldu.

10 aylık (2024 Ocak-Ekim) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yolcu trafiği 1 milyon 229 bin 698, uçak trafiği 11 bin 978, yük trafiği ise 12 bin 124 ton olarak gerçekleşti.