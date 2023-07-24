Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan atölyede, kenevirden üretilen iplikle dokunan tekstil ürünleri yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında “Türkiye’nin Kenevir Ekim Merkezi” olarak ilan ettiği Vezirköprü ilçesinde yetişen kenevirler fabrikalarda iplik haline getiriliyor. İplikler, kadınların istihdamına katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinin gelecek kuşaklara miras bırakılmasını sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Sevgi Kafe yanında kurduğu atölyede işleniyor.

Kenevir ve ipek dokumacılığı üzerine eğitim alarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait atölyede istihdam edilen kadınlar kenevirden yapılan kumaşlardan ceketten gömleğe, elbiseden pantolona birçok ürün üretiyor. Anti bakteriyel özellikli organik mefruşat, ev tekstili ve giyim ürünleri, organik olması ve dayanıklılığı nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Kenevir liflerinden yapılan giysi ve ürünler şıklığın yanında rahatlık ve dayanıklılığı ile de öne çıkıyor.

Genç kadınlara istihdam kapısı

Kenevir Atölyesi, bir yandan da kadın istihdamının gerçekleştirildiği bir merkez olması açısından dikkat çekiyor. Meslek lisesi mezunu 30 yaş altı kadınların başvurduğu istihdam projesi dahilinde 11 kadın 3 aylık eğitimi başarıyla tamamlayarak bu ay atölyede işbaşı yaptığı belirtildi.

“Pamuklu ürünlere göre 10 kat daha dayanıklı”

Kenevirin kent için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Açtığımız atölyede hem kenevir üretimine destek veriyoruz. Hem de kadınlarımızın istihdamına katkıda bulunuyoruz. Çok başarılı ürünler üretiliyor. Anti bakteriyel özellikli bu ürünler oldukça yoğun talep görüyor. Gördüğümüz memnuniyet bizi daha da mutlu ediyor. Endüstride artık ‘yeşil altın’ olarak bahsedilen kenevir, pamuktan 10 kat daha dayanıklı ve maliyeti daha az. Kenevir üretiminin artması ve daha fazla ürün üretilmesi kentimizin tarımına, ekonomisine ve büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Kenevir Atölyesi Sorumlusu Şermin Erdem ise, “Tamamen doğal kumaşlar üretiyoruz. Anti bakteriyel ürünler. Hepsi kadınlarımız tarafından üretiliyor. Organik kumaşın ve giyimin daha da popüler olduğu günümüzde biz de sağlıklı ürünler üretiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu atölye ile hem kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarıyor. Hem de iş gücüne katılarak kendi ayakları üzerinde durabilen kadınların sayısının artmasına katkı sağlıyor. Biz de kenevir tekstilinin gelişmesine katkı vermekten dolayı son derece mutluyuz. Üretilen ürünlere ilgi çok güzel” diye konuştu.