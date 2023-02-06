Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından bölgeye 15 kişilik uzman arama ve kurtarma personeli, tam donanımlı araçlar, iş makinaları ile alt yapı çalışmaları için 6 kişilik ekip ve malzemeler gönderdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından bölgeye 15 kişilik uzman arama ve kurtarma personeli, tam donanımlı araçlar, iş makinaları ile alt yapı çalışmaları için 6 kişilik ekip ve malzemeler gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılan çalışmalara destek olmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan görüşmeler sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 3 araç, 15 arama kurtarma personeli, jeneratör, ayırıcı, kesici, beton kesme spirali, hava yastıkları, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından paletli ekskavatör, 2 lastikli ekskavatör, 2 tane lowbed ile 4 personel ve 4 şoför, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından ise içinde pvc boru, şibervana, kablinmanşon, adaptör, elektrofüzyon makinası, muhtelif çaplarda demir nipel, demir dirsek, eldiven testere, törpü, şarjlı spiral bulunan 3 araç ile 6 personel deprem bölgesine gönderildi. 5 kamyon, 1 loder ve 1 lowbedin ise sevke hazır halde bekletildiği belirtildi.

AFAD, Kızılay, Belediyeler Birliği, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Depremin ilk anından itibaren AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ihtiyaçlar doğrultusunda ekiplerimiz hızla hazırlıklarını yaptılar ve hemen harekete geçtiler. Özellikle başta Kahramanmaraş olmak üzere depremin etkilediği bölgedeki diğer illerimizde arama kurtarma ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere iş makinalarımızı, arama kurtarma personelimiz ile tam donanımlı araçları, alt yapı eksiklerinin giderilmesi için uzman ekip ve ihtiyaç olan malzemeleri hızla gönderdik“ diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazırız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Başta Kahramanmaraş ve depremden etkilenen diğer illerimizdeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü bela ve afetten muhafaza etsin.”