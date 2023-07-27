Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta dere yatakları ve su kanallarında vektörle mücadele çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Toplamda 57 personel ve 18 araç ile 22 bin 500 noktada çalışma yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yaz-kış biyolojik ilaçlama yaparak tedbir alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından vektörlerle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler başta dere yatakları ve su kanalları olmak üzere toplamda 57 personel ve 18 araç ile 22 bin 500 noktada ilaçlama çalışması yapıyor. Yürütülen ilaçlama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Kemal Aktürk, şunları söyledi:

“Dere yataklarında yaklaşık 20 günde bir rutin olarak ilaçlamamızı yapıyoruz. Özellikle sivrisinek olmak üzere vektörler üremesin diye ilaçlamamızı yapıyoruz. Aynı zamanda su olan her yer, beklemiş su olan, durgun su olan her yerde biz sivrisinek ürememesi için ilaçlamalarımızı gerçekleştiriyoruz.”

Çalışmalarda biyolojik ilaç kullandıklarına da dikkat çeken Aktürk, “İlaçlamada kullandığımız ürünler çevreci ilaçlardır. Kullanılan ilaçlar larvalar dışında başka hiçbir canlıya zarar vermiyor. Öncelikli hedefimiz fiziksel mücadele ve biyolojik mücadele yöntemleriyle üremenin kontrol altına alınmasını sağlamak, kimyasal mücadeleyi en aza indirerek ekosistemi bozmadan sadece hastalık taşıyan haşerelerle mücadele etmektir. Halkımızın sağlığı açısından olumsuz durumların oluşmasını önlemek ve sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

“Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli”

Halk sağlığının korunması amacıyla Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıl içerisinde aralıksız yapılan vektörlerle mücadele çalışmalarının yaz döneminde artırılarak devam ettiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Ekiplerimiz bu kapsamda yaz döneminde vektörlerle mücadele konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu mücadelede biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve yaşam konforunun artırılması noktasında hassasiyetle çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.