Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kurdukları Mobil Atık Getirme Merkezleriyle ‘Sıfır atık’ bilincinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında daha önce kentin farklı noktalarına 9 adet Mobil Atık Getirme Merkezi kurulmuştu. Kavak ve Ayvacık ilçesine de Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirilmesiyle sayı 11’e yükseltildi.

Bu çalışma ile vatandaşların evlerinde ayrıştıracakları kağıt, cam, metal, plastik, elektrikli eşyalar, piller ve bitkisel yağlar gibi atıkların geri dönüşümünün sağlanması amaçlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce temin edilen ve konuşlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezlerine biriktirilen atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı iş ve işlemleri ise ilçe belediyeleri tarafından yürütülecek. Toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak. Ayrıca vatandaşlar Mobil Atık Getirme Merkezlerinin konum bilgilerine Samsun Mobil Uygulaması içerisinde yer alan ‘Atığım Var!’ sekmesinden de anlık olarak ulaşılabilecek.

“En büyük kazanç doğaya”

Mobil Atık Getirme Merkezleriyle ‘Sıfır atık’ bilincinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılmasını hedeflediklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Atmış olduğumuz her adım gerçekten çok önemli. Mobil Atık Getirme Merkezlerimiz ile geri dönüştüreceğimiz her şey ile en büyük kazancı doğaya sağlıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan geri dönüşüme katkı vermelerini bekliyoruz. Çünkü daha sağlıklı bir çevre, toplumun bütün fertlerinin katılımıyla daha mümkün olacaktır" dedi.