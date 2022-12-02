Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Daire Başkanı görevden alındı, 3 daire başkanlığına da asaleten atamalar yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Daire Başkanı görevden alındı, 3 daire başkanlığına da asaleten atamalar yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev değişikliğine gitti. İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin görevden alındı. Zengin’in yerine Mustafa Falcıoğlu vekaleten getirildi.

Belediyede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nı vekaleten yapan Nurettin Özbey, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nı vekaleten yürüten Serdar Sağlam, Etüd Proje Dairesi Başkanlığı’nı vekaleten ifa eden Seda Çalık da bu görevlerine asaleten atandı.

Kurum içi görev değişikliği ve atamalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “İtfaiye Daire Başkanlığında görev değişikliği yapıldı. Bazı daire başkanlıklarına da asaleten atamalar gerçekleştirildi” dedi.