Samsun Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu toplantısında, Büyükşehir ve 17 ilçenin 2023 yılı tahmini bütçelerinin toplam 9 milyar 338 milyon 899 bin TL olması maddeleri oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu toplantısında, Büyükşehir ve 17 ilçenin 2023 yılı tahmini bütçelerinin toplam 9 milyar 338 milyon 899 bin TL olması maddeleri oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. 17 ilçenin 2023 mali yılı bütçeleri görüşülerek, geldiği şekli ile meclise havale edildi. Toplam 18 belediyenin 2023 yılı mali bütçesinin 9 milyar 338 milyon 899 bin TL olmasını içeren maddeler mecliste ele alınacak.

Komisyon toplantısında ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi görüşüldü. 5 milyar 72 milyon 295 bin TL olarak görüşülen madde, Millet İttifakı meclis üyelerinin ‘ret’ oyu vermesi nedeniyle oy çokluğu ile komisyondan geçerek meclise havale edildi.

İlçe belediyelerinden İlkadım Belediyesi’nin 874 milyon 567 bin TL, Atakum Belediyesi’nin 770 milyon 770 bin TL, Çarşamba Belediyesi’nin 584 milyon 862 bin TL, Bafra Belediyesi’nin 442 milyon TL, Tekkeköy Belediyesi’nin 400 milyon TL, Canik Belediyesi’nin 250 milyon TL, Vezirköprü Belediyesi’nin 223 milyon 655 bin TL, Terme Belediyesi’nin 173 milyon 100 bin TL, 19 Mayıs Belediyesi’nin 105 milyon TL, Havza Belediyesi’nin 98 milyon TL, Alaçam Belediyesi’nin 67 milyon TL, Kavak Belediyesi’nin 64,5 milyon TL, Ladik Belediyesi’nin 52,5 milyon TL, Ayvacık Belediyesi’nin 50 milyon TL, Asarcık Belediyesi’nin 40 milyon TL, Salıpazarı Belediyesi’nin 40 milyon TL ve Yakakent Belediyesi’nin 30 milyon 650 bin TL olması talep edilen 2023 yılı mali bütçe maddeleri, SP meclis üyesinin ‘ret’ oyu vermesi nedeniyle oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

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Mecliste ayrıca başka bir şehrin ilçe belediyesine araç tahsisi konusu da tartışıldı. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Audi A6 marka/model otomobilin başka bir belde belediyesine bedelsiz verilmesine tepki göstererek, “Bizim belediyelerimizin hiç arabaya ihtiyacı yok mu? Biz neden kendi Audi A6 marka/model otomobili başka bir belde belediyesine bedelsiz veriyoruz? Başka kullanacak birimimiz mi yok? Neden kendimiz kullanmıyoruz? Bu aracın iktisadi değeri 350 bin TL’den fazla. Bazı malların başka kurumlara verilmesinin usulü de var. Kanun, ‘İhtiyacın yoksa verebilirsin’ diyor. Bu araca ihtiyacımızın olmadığına dair elimizde bir tespit tutanağı var mıdır? Biz bir aracın tamir/onarım giderini halledemiyorsak, küçük bir belde belediyesine o aracı verirsek onlara zarar veriyor olmaz mıyız?” dedi.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise cevaben, “Bu araç daha önce Çınarlık Belediyesi’ndeki hizmet aracıydı. Beldeler kapatılınca Büyükşehir’e devrettiğimiz araçlardan bir tanesi. Buradaki görev sürecinde de benim bindiğim araçtı. Son zamanlarda arıza noktasında sürekli arızalar meydana gelince görevi yapmakta zorlandığımız durumlarla karşı kaşıya kaldık. Zaman zaman şehir dışından belediye ile ilgili gelen misafirlerimize tahsis ediyorduk. Yolda kaldığımız zamanlar oldu. Arızaları yaptırdık ama sürekli maddi anlamda gider ortaya çıkarmaya başladı. Söz konusu araç uzun zamandır makine ikmalde bekliyordu. Geçmişte bizim de belde belediyesiyken binek aracımız yoktu ve büyükşehir belediyelerinden araç tahsis ettiğimiz süreci yaşamıştık. Dolayısıyla böyle bir talepte bulunan belde belediyemizin talebini meclisimiz uygun görürse vereceğiz. Karşı taraf, kendilerine bildirdiğimiz masrafları ve oluşabilecek masrafları da üstleneceğini bildirdi. Bu şekliyle olan bir durumdur” diye konuştu.

İYİ Parti grubu da Tekcan’ı destekleyerek maddeye ret verirken, MHP grubu ise Millet İttifakı cephesinde yer alan İlkadım Belediyesi’nin de zaman zaman başka belediyelerden bedelsiz araç tahsis ettiğini Millet İttifakı grubuna iletti. Söz konusu madde oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddeler 15 Kasım Salı günü yapılacak meclis toplantısında görüşülecek.