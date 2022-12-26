Samsun Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını verimli kullanarak, yenileyip güçlendirdiği araç ve makine parkıyla yakıt ve bakım tasarrufunu iki katına çıkardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını verimli kullanarak, yenileyip güçlendirdiği araç ve makine parkıyla yakıt ve bakım tasarrufunu iki katına çıkardı.

Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı Samsun’un alt ve üst yapı problemlerini çözmek için yoğun çaba sarf eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle altyapıya önemli yatırımlar yapan belediye, bütçeyi en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyor. Altyapı yatırımlarında maliyetleri düşürmek ve daha hızlı performans sergilemek için tesislerinin çeşidini ve sayısını artıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, 6 beton üretim santrali ile sabit ve mobil 10 konkasör tesisi kurdu. Son teknolojiye sahip tesislerde daha kaliteli üretilen betonu, satın aldığı 22 mikserle yapım ekiplerine nakleden belediye, böylelikle hem maliyetleri önemli oranda düşürdü hem de kabiliyetini ve iş programını 4 kat hızlandırdı.

Beton santralleri ve mikserler sayesinde yılda 750 milyon TL tasarruf sağlayan belediye, 3 yıldır temel dolgu malzemesi ihtiyacını da mobil ve sabit konkasör tesislerinden karşılıyor. Nakliyesini satın aldığı kamyonlarla gerçekleştirerek kasasında 75 milyon TL bıraktı. SASKİ, Makine İkmal Bakım ve Onarım ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda büyük revizyon yaparak kapasitelerini güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, eski ve bakım maliyeti yüksek iş makineleri ile ağır vasıta araçlarını yenileyerek sayıyı 1094’e çıkardı. Ayrıca toplu ulaşımda halkın seyahat konforunu artırmak için yeni otobüsler satın alınarak hizmete sunuldu. Böylelikle yakıt, servis, bakım ve yedek parça maliyetlerini önemli oranda düşürdü. 2022 yılında araç filosunda meydana gelen 31 bin 39 arızaya müdahale eden Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, bunlardan 9 bin 688’ini garanti veya ağır bakım kapsamında yetkili servislere yaptırdı. 21 bin 341’ini de kendi atölyesindeki ustalarınca giderildi. Yeni araç ve iş makineleri akaryakıt ve madeni yağ giderleri yüzde 40 oranında azalarak 312 milyon 574 bin TL’ye düştü. Sarfiyatı daha azaltmak için 5 noktadaki ikmal tank ve yakıt istasyonu sayısı 11’e çıkarıldı.

İş makinelerinin kullanım ömrünü uzatan seyyar borwerk makinesini envanterine katan belediye, bundan 400 bin TL tasarruf elde etti. 9 ayda 11 otobüsün şanzıman beyninin tamiratının atölyelerde yapılmasıyla 1 milyon 34 bin TL kasada kaldı. Tasarım ve Grafik Şube Müdürlüğü’nde de özel sektöre 5 milyon TL’ye yaptırılacak dijital baskı, kurum çatısı altında 2 milyon 964 bin 332’ye mal edildi. Kurum bütçesine önemli katkı sağlayan lastik atölyesinde ise 11 ayda 832 adet iş makinesi ve kamyon lastiği kaplandı. Piyasada 5 milyon 674 bin 932 TL’yi bulan kaplama işlemi, atölyede 1 milyon 402 bin 108 TL’ye bitirilerek 4 milyon 272 bin 823 TL tasarruf edildi.

Üretim tesisi ile araç ve makine parkı yenilenmesinden istedikleri verimi fazlasıyla gördüklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimiz, sahip olduğu dinamikle sürekli büyüyüp gelişiyor. Belediye olarak biz de bir yandan Samsun’un geçmişten gelen kronik altyapı sorunlarını çözerken diğer yandan da geleceğe hazırlıyoruz. Yatırım ve projeleri hayata geçirirken, halkımızın parasını verimli kullanmaya özen gösteriyoruz. Hem maliyetleri düşürüp hızlı hareket etmeyi sağlıyor hem de uzun vadeli ve kaliteli işler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de hizmet ve projelerimizi özel sektöre ihale etmek yerine kurumsal potansiyelimizi ve iş gücümüzü artırmayı tercih ederek üretmeye karar verdik. Piyasadan daha ucuz ve kaliteli beton üreten santrallerimize ve 22 miksere harcadığımız para, kendisini çoktan amorti etti. Şimdi de otoyol kalitesinde asfalt üreteceğimiz plent ve enerji giderlerini düşüreceğimiz güneş enerji santrallerini kuracağız. Yani tüm çalışmalarımızda maliyeti azaltıp fayda sağlıyor, aynı zamanda da üretip tasarruf ediyoruz” dedi.

“Kamulaştırmaya 302 milyon 365 bin 121 TL para harcadık"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son 4 yılda kamulaştırmaya 302 milyon 365 bin 121 lira harcadıklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren toplumun her kesimiyle istişarelerde bulunarak Samsun’a ve Samsunlulara hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Demir, Samsun’u geleceğe hazırlamak amacıyla önemli yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, “Bu yatırımları kazandırırken bir taraftan da kamulaştırma çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyoruz. Samsun Türkiye’nin en güzel şehirlerindendir. Şehrimizi daha güzel yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Heyecanla, Samsun’u geleceğe hazırlıyoruz. Kamulaştırmaları hemşehrilerimizle karşılıklı anlaşarak yapıyoruz. Son 4 yılda şehrimiz genelinde kamulaştırmaya 302 milyon 365 bin 121 TL para harcadık. Onlardan aldığımız güç ve destekle şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlıyoruz. Bu konuda bize her zaman destek olan bütün hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz kaynakları şehrimizin sorunlarının çözümü için harcamaya devam edeceğiz” diye konuştu.