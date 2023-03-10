Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen 30 gündem maddesi karara bağlanmak üzere meclise havale edildi. Komisyon toplantısında CHP grubunun sorusu üzerine borç stoku hakkında bilgi veren Büyükşehir bürokratları, "Şu anki reel borç stoku 2,2 milyar TL. Önceki dönemde borç stoku gelirin 3 katıydı. Şu anda ise bütçemiz 5 milyar TL’ye çıktı, borç stokumuz da eskiyle aynı kaldı” dedi.

Komisyon toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Mecliste gündeme alınan maddelerin tartışıldığı komisyondaki maddeler karara bağlanmak üzere Büyükşehir Meclisi’ne havale edildi. Komisyonda görüşülen maddelerden İlkadım’da yapımı devam eden mekanik otopark ve meydan çalışması için 80 milyon TL kredi kullanımı ile Atakum’da yapılacak Şehir Kütüphanesi yapım işi için 100 milyon TL kredi kullanım talebi maddesi oy çokluğu ile kabul edilerek meclise sevk edildi.

"Mali açıdan güzel çalışma"

Söz konusu kredi kullanım talepleri sonrasında CHP grubu, Büyükşehir bürokratlarına Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut borç stokunu sordu. Nihat Soğuk’un söz vermesi sonrası mali tablo hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bürokratları, “2019 yılında 2,3 milyar TL olan borç tutarı şu anda 2,2 milyar TL’ye düştü. Bu arada geçen süreçte hem önceki dönem borçlar ödendi hem de biten ve devam eden yatırımlar finanse edildi. Şu anki reel borç stoku 2,2 milyar TL olarak görünüyor. Daha başka bir tabirle anlatırsak önceki dönemde borç stoku gelirin 3 katıydı. Şu anda ise bütçemiz 5 milyar TL’ye çıktı, borç stokumuz da eskiyle aynı kaldı. Bu da mali açıdan güzel bir çalışma yapıldığının göstergesidir” ifadelerini kullandılar.

Komisyonda ayrıca afet müdahale planı için İl Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında 2019 yılında düzenlenen yer tahsisi protokolünün süresinin uzatılması için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi oy birliği kabul edildi.

İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddeler, 14 Mart Salı günü yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı kapanış toplantısında ele alınacak.