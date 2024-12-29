Samsun Büyükşehir Belediyesi, toplam 3 milyon avrodan fazla değeri olan iş makinelerini filosuna kattı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Tüm araç ve ekipmanlarımızla Samsun’umuzu daha ileriye götürmek için çalışıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi şehre yeni yatırımlar kazandırırken araç filosunu genişletmeyi de ihmal etmiyor. Bünyesine yeni iş makineleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi; 2 tane 39 tonluk paletli, 3 tane 31 tonluk paletli, 1 tane 23 ton paletli ve 3 tane de 21 tonluk paletsiz olmak üzere 9 iş makinesini teslim aldı. Kalan 7 iş makinesinin de yakın zamanda teslim alınması bekleniyor. Araçların toplam maliyeti ise 3 milyon 195 bin avro. Toplam 16 aracı da bünyesine kattığında Büyükşehir Belediyesi’nin filosuna 2 tane 50 tonluk paletli, 2 tane 39 tonluk paletli, 3 tane 31 tonluk paletli, 3 tane 23 tonluk paletli, 3 tane 14 tonluk paletli ve 3 tane de 21 tonluk paletsiz ekskavatör eklenmiş olacak.

“Şehrimiz için çalışıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm araç ve ekipmanlarımızla şehrimiz için çalışıyoruz. Bu kapsamda araç filomuzu güçlendiriyor; Samsun’umuzun her caddesinde her sokağında, tüm hemşehrilerimize en iyi hizmeti götürebilmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Filomuza kazandırdığımız 9 iş makinemizi bundan sonra şehrimizin yol çalışmalarında, yatırım alanlarında kullanmış olacağız. İnşallah 7 aracımızı daha yakın zamanda teslim alacağız. Toplamda 16 iş makinemizi bünyemize kazandırmış oluyoruz. Daha güçlü Samsun hedefimize adım adım ilerliyoruz. Güçlü filomuz Samsun’umuza, hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.