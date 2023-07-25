Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda boy gösteren Samsun Büyükşehir Belediyespor’un 3 sporcusu dereceye girdi.
Bursa’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda yarışan Samsun Büyükşehir Belediyespor sporcuları, 3 madalya elde etti. Şampiyonada zorlu rakiplerini geride bırakan Nisanur Akay altın, Ceylin Temir ve Muhammet Efe Baykara bronz madalya kazandı.
Altın madalya kazanan Nisanur Akay, Milli Takım Seçmeleri’nde yeniden şampiyon olarak 28-31 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.
Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Nisanur’un Dünya Şampiyonası’nda ilimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.