Samsun Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına gece-gündüz devam ediyor.

Ekipler trafik yoğunluğu nedeniyle Kılıçdede Mahallesi Sahil Yolu Sokak’taki asfalt yenileme çalışmalarını gece gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yol daha konforlu hale getirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte kentimizin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız vatandaşımızın yol ile ilgili yaşadığı sorunları bir an önce ortadan kaldırmaktır” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kentin kırsal bölgelerinde yer alan mahallelerin yol ile ilgili sorunları tek tek giderilirken bir yandan da kent merkezindeki çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki çalışmalar trafik yoğunluğuna göre gece de sürüyor. İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi Sahil Yolu Sokak’ta yapılan asfalt yenileme çalışması da bu nedenle ekipler tarafından gece gerçekleştirildiği dile getirildi. Asfaltla kaplaması yenilenen 850 metre uzunluğundaki yol zemin iyileştirme çalışması ile daha konforlu hale getirildiği belirtildi.

“Çalışmalara gece de devam edildi”

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görevli BSK Asfalt Şefi İnşaat Mühendisi Burak Görmüş, “Gündüz yaptığımız asfalt, kazı ve temizleme çalışmalarının ardından asfalt çalışmasını gece gerçekleştirdik. Bu yol mevcutta çok yoğun trafiği olan bir güzergah. Bu nedenle çalışmalarımıza gece de devam ettik. Yolumuzun BSK asfalt yaparak konforunu arttırıp vatandaşlarımıza daha konforlu hale getirdik” diye konuştu.

“Kentin dört bir yanında çalışmalar sürüyor”

Yol yapım çalışmalarının gerek kent merkezi gerek ilçelerde aralıksız devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte kentimizin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız vatandaşımızın yol ile ilgili yaşadığı sorunları bir an önce ortadan kaldırmaktır. Bu noktada hedeflerimizin ve planlamalarımızın çok önünde gidiyoruz. Ekip arkadaşlarımız gece-gündüz demeden her noktaya ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Büyük bir gayret ve özveri ile vatandaşlarımıza hizmet için dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.